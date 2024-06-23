e-Devlet'ten akraba çıkarmak mümkün mü? Herkes bunu konuşuyordu resmi açıklama geldi

27 yaşındaki bir bilgisayar mühendisi ortalığı birbirine kattı. Dijital ortamda hazırladığı bir görselde E-devlet üzerinden akraba ilişiği kesme sayfası tasarlayıp sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın gönderisi sosyal medyada çok rağbet gördü.

Söz konusu görselde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kurumuna bağlı “Akraba İlişiği Kesme İşlemleri” sayfasında akrabalık bağlarını resmi olarak kesmek isteyen kullanıcılar, ilişiğini kesmek istedikleri akrabaların TC Kimlik numaraları ve Ad-Soyad bilgilerini girerek akrabalık bağlarını kesme imkânına sahip olacaklardı.

Görselin dolaşıma sokulması ile sosyal medyada infial oldu, meraklı kullanıcılar E-Devlet uygulamasına girerek bu hizmeti aramaya başladı.

Kullanıcılar bu hizmetin aslında var olmadıklarını gördü. Sosyal medyada konu hakkında paylaşım üzerine paylaşımlar yapılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi DMM konu hakkında X sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklamada bulundu.

DMM söz konusu görüntünün dijital ortamda manipülasyon amaçlı olarak hazırlandığını ve e-Devlet kapısında böyle bir hizmetin olmadığını belirtti.

YORUMLAR YAĞMUR OLDU

Görüntünün yalanlanması goygoyu sona erdirmedi. Mizah malzemesi bulan kullanıcılar gönderinin adeta dibini sıyırırken birçok kullanıcı bu hizmetin olmamasına üzüldüklerini ve acilen böyle bir hizmetin getirilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte konu hakkında bazı kullanıcı yorumları: