E-İhracat, dünya ticaretini tamamen dönüştürmeye aday

Dünya ticareti giderek işletmeden işletmeye satıştan, işletmeden nihai tüketiciye satışa dönüyor. Bunda da önce ülke içinde, sonra da ülke dışında yaşanan dijital devrim neden oluyor. Günümüzde internetin sınırları aşan doğası, e-ihracatı herkes için mümkün kılıyor. Bununla birlikte e-ihracat, oldukça rekabetçi bir ortamda gerçekleşiyor.

Pandemi, bildiğimiz dünyanın sonunu getirdi. Tüm sektörlerin aynı anda yükselmeyeceği veya düşmeyeceği öngörüsü, ünlü ekonomist Schumpeter’in yaratıcı yıkım teorisinde belirttiği en önemli hususlardan birisiydi. Pandemi, birçok sektörü vurdu geçti. Birçok yeni sektörü de beraberinde getirerek. E-ihracat, pandemiden sonra iyice ivmelendi.

Ülkemizde birçok kişi ve kurum için e-ihracat yapmak artık en önemli gündem maddelerinden birisi. Bu yolculuk, kolay gibi görünse de, oldukça çetrefilli bir yolculuk. İşte bu noktada, firmalarımızın dikkat etmesi gereken hususlar:

E-İhracat yapmadan ülke içinde e-ticaret yapın.

E-ihracat yapmadan ülke içinde e-ticaret yapmanız önemli. Tüketici davranışları ve e-ticaret operasyonları, yurt içi ve yurt dışında benzer. Dolayısıyla, önce içeride deneyim kazanın.

E-Ticaret Platformları KOBİ’leri Sever.

E-Ticaret Platformları KOBİ’leri sever. KOBİ’lerden aldıkları komisyonlar sektörden sektöre değişse de oldukça yüksektir. KOBİ’lere platformların müşteri memnuniyeti politikasını dayatmak önemlidir. KOBİ’ler, e-ticaret platformlarının olmazsa olmaz paydaşıdır.

E-İhracat yaparken doğru ürünü bulmak gereklidir.

E-ihracat yaparken doğru ürünü bulmak en önemli meseledir. Doğru ürün için Chrome’da bazı eklentilerden veya yazılım programlarından yararlanmanız mümkündür.

E-İhracat yaparken maliyet yönetimi yapmak önemlidir.

Özellikle maliyeti düşük ürünlerde en az 3-4 katına satmadan kâr etmek mümkün değildir. 10 dolarlık bir ürünü 35 dolardan aşağı satarsanız zarar edersiniz.

E-İhracatta reklam yapmak önemlidir.

Platformlarda ürünü tutundurmak için ilk aşamada günde 100-150 Dolar/Euro reklam yapmanız gereklidir. Üç aydan sonra bu rakamı giderek azaltmanız ve 50 Dolar/Euro civarına çekmeniz uygun olacaktır. Azalttığınız reklam bütçelerini organik trafikle ve satışla doldurduğunuz oranda başarılı olacağınızı unutmayın.

E-ihracat yaparken markanızı yaratmanız daha iyidir.

E-ihracat yaparken, kendi markanızla hareket etmek önemlidir. Üretici olmasanız bile, başkasına kendi adınıza üretme -private label- yöntemiyle ilerleyin.

Dropshipping’den uzak durun!

Dropshipping gibi maceralar kısa dönemli kazançlar sağlayabilse de, sürdürülebilir değildir. Dropshipping, hele de e-ihracata yeni başlayanlar için oldukça risklidir.

Yükte hafif, pahada ağır ürünlere odaklanın!

E-ihracatta yükte hafif, pahada ağır eşyalara odaklanın. Takı ve kuyum, kozmetik, tekstil, düzenleyiciler, dekorasyon malzemeleri gibi alanlar en önde gelen alanlar.

E-İhracatta ürünlerinizi kaliteli bir şekilde listelemeniz önemlidir.

Ürünlerinizi platformlarda listelerken alıcıların aklında görsel veya yazılı hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde listeleme yapın.

Platformlarınızı tanıyın!

Dünyada 100 milyon doların üzerinde ciro yapan 300 civarı e-ticaret pazaryeri var. Hedef pazarlarını belirleyerek buralardaki yaygın pazaryerlerini ayrıca araştırın.

Başka markalarla çalışırken dikkatli olun.

E-İhracatta kendinize ait olmayan markayla satış yapıyorken şikâyet üzerine veya Amazon gibi platformların talebiyle markadan size kesilmiş satış faturasının platforma sunulması istenebilir. Bu süreçler uzun süreçler olabilmekte. Kaçak, sahte ürünleri bu platformlarda satmayın. Mağazanızın kendisinin sizin en değerli dijital varlığınız olduğu bilinciyle hareket edin.

E-İhracatta yorumlar önemlidir.

E-ihracatta puan ve yorum, ürünü satan ana unsurlardır. Hemen herkes, e-ticaret sitesinden ürün alırken yoruma bakar. İyi yorum almaya çalışın.

E-İhracat yaparken stoklarınızı ve depolarınızı yönetmek önemlidir.

E-ihracat, stok ve depo yönetimidir. Batı’da Aralık sonu, Ocak başına rastlayan Christmas dönemi ticaretin zirve yaptığı dönemdir. Bu dönemde platformlar depolarına ürün almayı keser. Stoksuz kalmamak için Ağustos gibi ürünlerinizi platformların depolarına koyun.

E-İhracatta ürün fotoğraflarını kaliteli ve doğru içerikle koyun.

E-ihracat platformlarının her birinin kendine göre ürün fotoğraflama kriterleri vardır. Örneğin Amazon, ilk resmin beyaz zemin üzerine olmasını ister. Bu kriterlere uyun. Fotoda büyük görünürken gerçekte küçücük kalması gibi hususlarla tüketicilerde hayal kırıklığı yaratmayın.

E-İhracat yaparken müşteri memnuniyetini ön planda tutmanız gerekli.

Her gün Amazon’da 4-5 bin mağaza açılıyor ve müşteri memnuniyeti oldukça önemli. Müşteriyi memnun edemediğinizde, platformlar mağazanızı kapatır. İade ve iptalde yüzde 1’in üstünde şikâyetler, mağazanızın kapanmasına neden olur. Amazon için sizden çok var.

E-İhracat yaparken ödeme mekanizmalarını doğru yapılandırın.

Müşterilerin kültürel beklentilerini anlamak ve uygun ödeme seçenekleri sunmak, işletmelerin uluslararası pazarda başarılı olmasını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır.

E-İhracat yaparken lojistik operasyonlarınızı etkili bir şekilde yönetin.

Türkiye’den yurt dışına kargo göndermek Ankara’dan İstanbul’a kargo göndermek kadar kolaylaşmıştır. Ülkemizden farklı ülkelere e-ihracat lojistik operasyonu yapan birçok firma var. Bunlardan hizmet alın.

Son söz…

Dünya ticareti çok hızlı dönüştü ve daha da dönüşecek. Firmalarımızın e-ihracata ilişkin hızlıca kapasite geliştirmeleri ve dünyaya açılma stratejilerini e-ihracatla şekillendirmeleri gerekli. Şimdiden firmalarımıza e-ihracat yolculuğunda başarılar dileriz.