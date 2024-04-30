E-ihracat hedeflerimiz için daha sıkı çalışmamız gerek

Ticaretin giderek dijitalleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün Çin’de e-ticaret, toplam ticaretin yüzde 60’ına erişmiş durumda. Ülkemizde ise e-ticaret, yüzde 15-20’lere ulaştı. Bugün e-ticaret dediğimiz konu, 15 sene sonra ticaretin kendisi olacak.

E-ihracat ise ticaretin sınır aşan boyutu. Dünyanın birçok bölgesine tek tıkla ihracat yapmak mümkün. Dünyada dış ticaretin giderek toptan ticaretten perakende ticarete kayacağına ilişkin öngörüler var.

E-ihracat arama konferansı

Ticaretteki bu trendlere birçok kurum ve kuruluş hızlı bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı da E-ihracat Sekretaryası aracılığıyla bu konuda son beş yılda oldukça öncü çalışmalar yaptı. İlki 2019 yılında yapılan e-ihracat konferansının ikincisi ise geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. Zirvede kamu, özel ve sivil toplum paydaşlarından 200 önde gelen isim yer aldı. E-ihracatın sorunları, çözüm önerileri ve eylem planları ele alındı.

Yurt içi aktarım merkezlerine ihtiyaç var

Zirvede öne çıkan en önemli konu, e-ticarette hız konusuna yapılan vurguydu. Türkiye’nin e-ihracatta yurt içi transfer merkezlerinin e-ticaretteki hız vurgusuna yetişemediği, bunun için farklı kurumlarla iş birliği içinde iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Yurt içi aktarım merkezlerimizin hızlı olması durumunda e-ihracatın önündeki en önemli sıkıntının aşılacağı vurgulandı.

E-ihracatta nitelikli personel sorunu büyük

Zirvede ele alınan bir diğer husus ise nitelikli personel bulmada karşılaşılan zorluklar oldu. E-ticaret Meslek Liseleri kurmaktan, özel öğretim kurumlarının e-ticaret eğitimindeki yerinin ne olması gerektiğine, Ticaret Bakanlığı’nın BTK Akademi benzeri bir Ticaret Akademisi kurmasına kadar çok yoğun ve farklı perspektiflerin ele alındığı bir zirve oldu. E-ticaret ve e-ihracatta kariyer bağlamında çok büyük boşlukların olduğu ve gençlerin buna özendirilmesi gerektiği ısrarla vurgulandı. Teknofest benzeri çalışmalarla bu duruma katkı sağlanabileceği, dizilerde başarılı e-ticaret girişimcilerinin öne çıkarılabileceği dile getirildi.

KOBİ’lerin sıkıntı ve talepleri ile büyük firmaların sıkıntı ve talepleri farklı.

E-ticarette farklı firmaların farklı ihtiyaçlarının olduğu da en çok öne çıkan hususlardan birisi idi. Büyük ölçekli firmaların pazar yeri üzerinden e-ihracata ihtiyaç duymadığı vurgulanırken, KOBİ’ler için ise pazaryerlerinin tek tıkla ihracat için öne çıkan merkezler olduğu dile getirildi. KOBİ’lerin birçoğunun ise tek tıkla e-ihracat yapabilecek olmasına rağmen bilgisizlikten veya korkudan e-ihracat yapamadığı, bir kısım KOBİ’nin ise siparişi alsa bile kargolama ve tedarik gibi süreçlerde sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Basitleştirilmiş gümrük süreçlerimiz daha da basitleşmeli.

E-ihracatta hızımızı kesen konuların bir diğeri ise Basitleştirilmiş Gümrük Beyannameleri olarak e-ihracat gümrük beyannameleri. Birçok iyileştirme yapılmış olmasına rağmen hâlâ önemli ilerlemelere ihtiyaç duyulduğu belirtilen bu alandan kaynaklanan sorunlarla kargoların en az iki gün gecikmelere yol açtığı, bu durumun ise birçok sorunu beraberinde getirdiği ifade edildi. Aynı şekilde gümrük prosedürleri kaynaklı iade süreçlerinin de firmalar için sorun yaratır mahiyette olduğu vurgulanan konular arasındaydı.

E-ihracatta daha hızlı, daha rekabetçi olmalıyız.

E-ihracat Arama Konferansı’nın ikincisi ilkine göre daha derli topluydu. İlkinde tartışılan konuların daha derinlemesine ele alındığı bir görünüm sergilendi. Zirvenin en temel vurgusu, e-ihracatta başarılı olmak istiyorsak, “Daha hızlı ve daha rekabetçi olmamız” gerektiği idi. Tüm kurumlarımızın bunun bilincinde hareket ederek, giderek ivme kazanan e-ticaretin önünü açması dileğiyle.