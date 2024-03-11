E-imza iş süreçlerini hızlandırıyor

Bu sayıya mobil imza kullanıcıları da dahil edildiğinde hizmetten yararlananların sayısı 8 milyonu aşıyor. E-imza uygulamasının işletmelere birçok avantaj sağladığını belirten e-imza paketleri ve e-sertifika sağlayıcısı ise bunları sıralarken e-imzanın dijitalleşmenin ilk adımlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son verilerine göre 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de 7 milyon 118 bin e-imza ve 935 bin 805 mobil imza kullanıcısı bulunuyor. Bu sayının 2021 sonunda yaklaşık 5,5 milyon seviyelerinde olduğu kaydediliyor. E-imza uygulamasının işletmelere birçok avantaj sağladığını belirten E-Duvar Kurucu Ortağı Serdar Tur ise dijitalleşmenin önem kazanmasıyla birlikte e-imza kullanıcı sayısının kısa zamanda 10 milyon baremini aşacağını vurguladı.

“E-İMZA KULLANIMI, HEM ŞİRKETE HEM ÇALIŞANA FAYDA SAĞLIYOR”

E-Duvar Kurucu Ortağı Serdar Tur, “Zaman günümüzde en değerli kavram. Parayı, ürünü, hammaddeyi kısacası her şeyi kaybettiğinizde tekrar elde edebiliyorsunuz. Fakat zamanı tekrar üretmek mümkün değil. E-imzanın işletmelere avantajlarının başında da çalışanlara zamandan tasarruf etmelerini sağlaması geliyor. Dijitalleşen iş dünyasında sadece birkaç dakika içinde evraklar imzalanıyor ve muhatabına iletilebiliyor. Bu çalışanın mutluluğunu ve verimini artırırken ekiplerin de diğer işlerine daha fazla zaman ayırmasının önünü açıyor” dedi.

“HALA E-İMZA KULLANMAYAN ŞİRKETLER VAR”

Serdar Tur, “Her ne kadar sektör hızla büyüse ve bu alanda kullanıcı sayısı 7 milyonu aşmış olsa da henüz e-imza hizmetiyle tanışmayan şirketler mevcut. Bunun en temel sebebi kafa karıştırıcı gelmesi ve güvensizlik hissi. Şunu kesinlikle ifade etmeliyim ki e-imza ıslak imza yerine geçiyor ve çok daha güvenli bir yol sunuyor. Üstelik zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor. E-Duvar olarak, bireysel ve kurumsal kullanıcıların ıslak imza yerine geçen e-devlet tarafından onaylı e-imza ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Süreçlere dair anlık olarak bilgi verdiğimiz ve yönlendirme yaptığımız için şeffaflığı garanti ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÂĞIT İSRAFINI ÖNLÜYOR”

E-Duvar Kurucu Ortağı Serdar Tur, “E-imza ulaşılabilir fiyatı, güvenliği, ücretsiz teknik destek ve diğer destek seçenekleri ile şirketler için vazgeçilmez bir hizmet. İş süreçlerini dijitale aktarmak isteyen bir şirketin adım atacağı ilk yer burası. Bununla birlikte e-imza ile sadece zamandan tasarruf edilmiyor. Aynı zamanda kağıt israfının da önüne geçiliyor. Çevre ve sürdürülebilirlik noktasında özel sektör ve kamunun ciddi adımlar attığı bu dönemde, e-imzanın sağladığı böylesi avantajlar gözardı edilmemeli” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“8 adet plaket ve 6 ödül sahibi bir marka olarak, müşteri deneyimini her zaman önceliklendiriyor, hizmet kalitemizi optimize ediyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlı, güvenli, hızlı teslim ettiğimiz, ücretsiz teknik destek sağladığımız kapsamlı paketlerle hizmet veriyoruz. Gelecek dönemde e-imza paketleriyle güvenli elektronik sertifika sağlayıcısı olarak sürekli gelişen sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.”