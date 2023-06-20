E-ticaret devi yeni patronunu atadı

Çin'in uluslararası arenada en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'ya yeni CEO atandı.

E-ticaret devi yeni patronunu atadı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, sekiz yıldır görevde olan CEO'su Daniel Zhang'ın istifasını ve onun yerine grubun şu anki başkan yardımcısı Eddie Yongming Wu getirildiğini duyurdu.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, grup faaliyetlerinde büyük bir yeniden yapılanma gerçekleştirirken, Wu’nun resmi olarak 10 Eylül'de göreve başlayacağı belirtildi.

Wu daha önce Taobao and Tmall Group Başkanlığı görevini üstleniyordu.

Alibaba'nın mevcut başkan yardımcısı Josep Tsai de Zhang ise yönetim kurulu başkanı olacak.

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