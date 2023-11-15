E-ticaret devlerine soruşturma şoku. Amazon, Trendyol, Hepsiburada...

Rekabet Kurumu, e-ticaret devleri Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

E-ticaret devlerine soruşturma şoku. Amazon, Trendyol, Hepsiburada...

Rekabet Kurumu'ndan dev şirketleri şok edecek soruşturma açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada adlı şirketler hakkında hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

e-ticaret.jpgRekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

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ÖN ARAŞTIRMADAN SORUŞTURMA ÇIKTI

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir."

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