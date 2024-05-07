e-Ticaret sektöründe Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: AA
e-Ticaret sektöründe Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor
Anneler Günü hediyesi için çevrim içi alışveriş sitelerini tercih eden tüketiciler, e-ticaret sektörüne hareketlilik getirdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada Anneler Günü yaklaşırken birçok e-ticaret firmasının bu özel günle yönelik kampanyalar yürüttüğünü açıkladı.

Çevikoğlu, "Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan bu özel güne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 50 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Çevikoğlu, bu özel gün için yapılan internet alışverişlerinde çoğunlukla kuyumculuk sektörünün öne çıktığını ifade ederek, kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi oranda artış olduğunu belirtti.

Aynı zamanda çevrim içi çiçek ve çikolata siparişlerinde de büyük ilgi beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü'nde geçen yıla oranla yüzde 50'lik alışveriş artışı hedefliyoruz." Değerlendirmesinde bulundu.

Çevikoğlu, çevrim içi alışverişlerin artması sebebiyle tüketicilere dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunarak, alışveriş yapılacak internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

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