ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS 2024/1 İngilizce değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınava giren adaylar ÖSYM’den açıklama doğrultusunda e-YDS sonuçlarına nasıl bakılacağını merak ediyor. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?

e-YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

e-YDS’ye giren adaylar e-YDS sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

e-YDS NEDİR?

e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı), Türkiye'de yükseköğrenim kurumlarında yabancı dil bilgisini ölçmek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, genellikle lisans ve lisansüstü düzeydeki bazı programlara başvuran adaylardan istenir.

e-YDS, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından organize edilen ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir sınavdır. Sınavın sonuçları, adaylara dil yeterlilik düzeylerini ölçme ve geliştirme fırsatı sunar. e-YDS'nin sonuçları, adayların yabancı dil bilgisini belirlemek ve ulusal düzeyde dil yeterliliğini sertifikalandırmak amacıyla kullanılır.

Sınav, genellikle İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça gibi yaygın olarak bilinen yabancı dillerde düzenlenir. Her dil için farklı seviyelerdeki soruları içeren sınav, dil bilgisi, okuma anlama, dinleme anlama ve yazma becerilerini ölçer.