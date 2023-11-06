YKS tarihi açıklandı. ÖSYM sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran’da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

"50'NİN ÜZERİNDE SINAV YAPILACAK"

ÖSYM Başkanı Ersoy, "ÖSYM olarak kağıt tabanlı ve elektronik ortamda sınav uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdürmekteyiz. 2024 yılı sınav takvimimizi yayımladık, 50'nin üzerinde sınav uygulaması yapacağız. Sınavlara katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. ÖSYM olarak bizler, adaylarımızın emeklerinin karşılığını alması için buradayız, bu minvalde büyük bir titizlikle uygulamalarımızı yapacağız. Takvimde yayınladığımız sınavlara, kurumlarımızın talepleri doğrultusunda yeni sınavlar da eklenecek." ifadelerini kullandı.

İŞTE SINAV TARİHLERİ: