E5’te minibüs yandı. Trafik durma noktasına geldi

İHA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, trafikte büyük aksama yaşandı.

Sürücü Yangını Söndüremedi

Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında saat 18.40 sıralarında 34 LNG 053 plakalı minibüsün motor kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü Fatih Özer, yangın tüpüyle müdahalede bulundu ancak alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı. Özer, minibüsün boş olduğunu ve personel indirdikten sonra yangının çıktığını söyledi.

Trafik Felç Oldu

Yangın nedeniyle E5 karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Yangında yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.