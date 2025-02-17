EA, Sims severlerin gönlünü aldı

The Sims ve The Sims 2’nin yeniden sürümleri, nostaljik hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Modern PC’lerle uyumlu hale getirilen ve grafiklerinde hafif iyileştirmeler yapılan bu versiyonlar, klasik oyunları yeniden keşfetme fırsatı sunuyordu. Ancak, oyunların piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncular büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Sık sık yaşanan hatalar, ani çöküşler ve yetersiz optimizasyon, beklenenin çok altında bir deneyim sundu.

Sosyal medya platformları ve forumlarda, oyuncuların olumsuz geri bildirimleri hızla yayılmaya başladı. Bazı kullanıcılar kayıt dosyalarının bozulduğunu, dokuların düzgün görüntülenmediğini veya ciddi yavaşlamalar yaşandığını belirtti. Bu tür teknik aksaklıklar, oyun deneyimini keyifli olmaktan çıkararak, oyuncular için büyük bir engel haline geldi.

Başarısız bir lansmanın ardından sadece birkaç gün içinde EA, hataları düzeltmek ve oyunları daha stabil hale getirmek için kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Yapılan iyileştirmeler sayesinde The Sims 1 ve 2, modern sistemlerde daha akıcı çalışacak ve oyuncular ani çökme sorunlarıyla karşılaşmadan oyun keyfini yaşayabilecek.