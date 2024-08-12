Easyjet yeni bagaj politikasını duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Easyjet yeni bagaj politikasını duyurdu

EasyJet ile uçan müşteriler artık belirli uçuşlarda kabin bagajı veya bagaj bölmesi için ödeme yapmak zorunda kalacak.

Havayolu şirketi EasyJet, belirli uçuşlarda ücretsiz bagaj hakkını kaldırdığını duyurdu.

Bu değişiklikle easyJet, belirli paketlerde müşterilerinden bagaj ücreti almaya başladı. EasyJet'in şehir tatili paketleriyle uçan ve büyük bir kabin ve bagaj taşımak isteyen yolcular artık ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak Mirror'a göre el bagajı hakları hala ücretsiz olacak .

Bagaj değişikliği, EasyJet ile yalnızca uçuş bileti satın alan müşterileri etkilemeyecek ve diğer tur kombinasyonlarında hala bagaj muhafazası geçerli olacak.

EasyJet'in yeni duyurduğu bagaj politikasına göre tüm müşterilerin koltuk altına sığabilecek bir çanta getirmelerine izin verilecek. Bu çanta, tüm tutacaklar ve tekerlekler dahil olmak üzere maksimum 45 x 36 x 20 cm boyutunda olabilir ve ağırlığı ancak 15 kg olabilir.

2b43ab2800000578-0-image-a-9-1439283301184.jpg

b1322b99easyjet3.jpg

screenshot-2024-04-26-at-11-01-15.png

4a57e1c4-0a08-45db-9e4b-afb2089d7fbc.jpeg

easyjet.jpg

Son Haberler
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar Gündem
Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı Sağlık
Demansı engelleme egzersizleri ortaya çıktı
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon Gündem
"Maliye yardım dağıtıyor" diye dolandırdılar. 23 ilde operasyon
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife Ekonomi
Sadece bunun için 150 bin lira istediler. ‘Yok artık’ dedirten tarife
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı Spor
Ben Stokes'un sakatlığı İngiltere'yi yıktı
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü? Sağlık
Brezilya virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü?
Dolar haftaya nasıl başladı? Ekonomi
Dolar haftaya nasıl başladı?