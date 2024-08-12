Easyjet yeni bagaj politikasını duyurdu

Havayolu şirketi EasyJet, belirli uçuşlarda ücretsiz bagaj hakkını kaldırdığını duyurdu.

Bu değişiklikle easyJet, belirli paketlerde müşterilerinden bagaj ücreti almaya başladı. EasyJet'in şehir tatili paketleriyle uçan ve büyük bir kabin ve bagaj taşımak isteyen yolcular artık ödeme yapmak zorunda kalacak. Ancak Mirror'a göre el bagajı hakları hala ücretsiz olacak .

Bagaj değişikliği, EasyJet ile yalnızca uçuş bileti satın alan müşterileri etkilemeyecek ve diğer tur kombinasyonlarında hala bagaj muhafazası geçerli olacak.

EasyJet'in yeni duyurduğu bagaj politikasına göre tüm müşterilerin koltuk altına sığabilecek bir çanta getirmelerine izin verilecek. Bu çanta, tüm tutacaklar ve tekerlekler dahil olmak üzere maksimum 45 x 36 x 20 cm boyutunda olabilir ve ağırlığı ancak 15 kg olabilir.