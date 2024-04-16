Easyjet'ten flaş İsrail kararı

Amerikan Havayolu şirketi United Airlines, Air France ve Hollanda havayolu şirketi KLM'den sonra İngiliz Easyjet, İsrail uçuşlarını durdurdu. Easyjet ekim ayına kadar Tel Aviv uçuşlarını durdurma kararı aldı.

İran-İsrail gerilimi nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentine olan seferlerini 21 Nisan'a kadar durdurma kararı alan Easyjet bu kararıyla ilgili yeni bir değerlendirme yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada; Tel Aviv uçuşlarının 27 Ekim'e kadar durdurulduğunu bildirdi. İngiliz şirketinin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.