Ebegümeci bitkisi kilo verdiriyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ebegümeci bitkisi; Birkaç çalışma, obeziteyi önlemeye yardımcı olabilecek kilo kaybı üzerinde olumlu bir etki gösteriyor ancak bu çalışmalarda, ebegümeci çayından daha konsantre bir form olan ebegümeci özü kullanıldı.

EBEGÜMECİ NEDİR?

Mor çiçekli, uzun yeşil tüylü sapları olan bir bitkidir. Çayı için çiçek ve yaprakları kurutularak kullanılabildiği gibi taze haliyle de yaprakları yemek ve salatalarda kullanılabilir. Piştiği zaman içeriğindeki mukus sıvısı açığa çıktığı için katıldığı yemekleri koyulaştırma etkisi vardır, ayrıca bu sıvı solunum ve sindirim sisteminin korunmasında yardımcı olur.

EBEGÜMECİ OTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

-Enflamasyon ile savaşır

- Tansiyonu düşürür

-Kolesterolü düşürür

-Kilo kaybını destekler

-Bakterilerle savaşır

-Karaciğer sağlığını destekler