Ebegümeci kanserin önünü kesiyor

Yol kenarlarında ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sıkça rastlanan ebegümeci, doğal olarak yetişir. Malvaceae ailesine ait olan ve Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’ya kadar yayılan 1500’den fazla ebegümeci türü mevcuttur. Mor, beyaz, pembe gibi farklı renklerde çiçek açabilen ebegümeci türleri arasında, çay olarak tüketilen hibiskus da bulunur.

Ebegümecinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri kullanılır. Yaprakları salatalarda çiğ olarak ya da yemek ve çorbaların içinde pişirilerek tüketilebilir. Pişirildiğinde, bamyaya benzer bir mukus salgılar ve bu özelliği sayesinde çorbaların kıvamını artırmak veya bazen yumurta alternatifi olarak kullanılabilir. Ebegümecinin içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, demir, selenyum, sodyum, iyot, B vitaminleri, A vitamini ve C vitamini gibi zengin bir içeriğe sahiptir. Ebegümeci, yaraların daha hızlı iyileşmesinden enfeksiyonlara karşı korumaya kadar geniş bir yelpazede fayda sağlar. Ebegümecinin sağlık üzerindeki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

İltihap Giderici:

Ebegümecinin yapraklarında bulunan kimyasallar, zengin vitamin içeriğiyle yaraların hızlı iyileşmesine katkıda bulunabilir ve yara bölgesinde rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, topikal baş ağrısı ilaçlarında ve yüz maskelerinde de tercih edilir.

Solunum Yollarını Rahatlatıcı:

Solunum zorlukları ve göğüs sıkışmalarında ebegümeci, rahatlatıcı bir etki gösterebilir. Balgam söktürücü ve iltihap önleyici özellikleriyle solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olur ve boğaz şişkinliğini azaltabilir.

Cilt Sağlığı:

Ebegümeci, cilt yaşlanmasına karşı koruyucu etkilere sahip olup, cilt hücrelerine zarar veren serbest radikallerle mücadele eder. A vitamini içeriğiyle cilde parlaklık ve genç bir görünüm kazandırır.

Sindirim Sistemi:

Ebegümeci çayı, sindirim sistemini düzenleyici ve bağırsak hareketlerini destekleyici etkilere sahiptir. Mide asidini dengeleyebilir ve bağırsak duvarlarının gevşemesine yardımcı olur.

Rahatlatıcı:

Ebegümeci, esansiyel yağlar içerir ve bu sayede rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Uykuya dalma sürecini kolaylaştırabilir ve zihinsel ile bedensel dinlenmeye katkıda bulunur.



Ağız Sağlığı:

Ebegümeci yaprakları, diş etlerini enfeksiyonlardan koruyan anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca, polifenoller içerir ve bu sayede bakteri plaklarının oluşumunu önleyebilir.