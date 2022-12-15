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Günde 1 fincanı bile hayat kurtarıyor. Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları

Hibiskus olarak da bilinen Ebegümeci bitkisinin faydalarını say say bitmiyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 08:41
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Ebegümecinin faydaları neler? Hibiskus olarak da bilinen Ebegümeci vücudu koruyor

Günde 1 fincanı bile hayat kurtarıyor. Ebegümecinin hiç duyulmamış faydaları
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Ebegümeci kolestrolden kansere birçok hastalığın adeta şifa deposu. Hibiskus olarak da bilinen Ebegümeci daha çok yaz aylarında görülüyor.

Yüksek oranda antioksidan içeren Ebegümecinin yaprakları çiğ olarak salatalarda veya pişmiş olarak yemeklerde, çorbalarda kullanılabiliyor.

Bitkinin yapraklarından çay da yapılabiliyor. 2 çay kaşığı kadar çiçeği yaprakları ve saplarıyla soğuk su içinde bekletiliyor. Ancak bu karışımın 10 saat kadar beklemesi lazım. Demini alan çay içilmeden önce ısıtılarak sıcak tüketilir.

FAYDALARI

Kolestrolü dengeliyor.

Ses kısıklığını, boğaz ve bademcik iltihaplarını gideriyor.

Cildi gençleştiriyor.

Kafa derisinin temizlenmesine yardımcı oluyor ve yağlanmayı önlüyor.

Kan basıncını dengeliyor.

Ağız ve diş sağlığının güçlenmesine katkı sağlayıyor.

Soğul algınlığı ve nezleye iyi geliyor.

Bronşit, astım gibi kronik solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor.

Antioksidan etkisiyle hastalıklara karşı vücudu koruyor.

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