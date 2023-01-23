Çocuklar internet ortamından nasıl korunur? Ebeveynlere 3 tavsiye

İnternet çağının içine doğan tüm çocuklar ister istemez internet ile bağımlı bireyler olarak hayatını sürdürüyor. Hal böyleyken çocukları çevrimiçi ortamlardan korumak ebeveynler için en zor olan durumlardan bir tanesi olarak yorumlanmıştır.

Dijital güvenlik şirketi ESET, çevrimiçi güvenlik konusunda çocukların eğitirken, parolalardan başlamanın iyi bir yol olacağını ifade etti.

Çok sayıda istatistik, anket ve veri ihlali, birçok kişinin bu tavsiyeye uymadığını gösterdi.

İŞTE O 3 TAVSİYE

1. GÜVENLİK PAROLA İLE SAĞLANMALI

Çocuklara parola dizesinin basit bir paroladan çok daha güvenli olduğunu öğretmek ve hatta parola dizesi oluşturmayı bir oyun haline getirmek gerekiyor. Örneğin “MasterYodanınBoyu0,66Metre!”

Bu şifre, iyi bir parola dizesinin tüm özelliklerini içeriyor: büyük/küçük harf, özel karakter ve sayı içerme ve uzunluk. Parola dizesi ne kadar uzunsa, güvenli hale getirmek için o kadar az özel karakter veya sayıya ihtiyaç oluyor. Alternatif olarak, en sevdikleri kitap ve yemek gibi sevdikleri birkaç şeyi de kullanıcılar birleştirebilir. Çocuklara parolalarını asla kimseyle paylaşmamaları gerektiğini, parolaların her zaman gizli kalması gerektiğini de söylemek gerekir.

2. ÇOCUKLARA BİR PAROLA YÖNETİCİSİ İLE YARDIMCI OLUN

Çocuklara nasıl güçlü ve benzersiz bir parola dizesi oluşturacaklarını öğretmek; ilerleyen yaşlarda ona oluşturabileceği tüm hesaplarda güvenli bir internet dolaşımına sahip olmasını sağlamak anlamına gelir.

Bu hesapların her biri için parola oluşturmak ve akılda tutmak imkansız hale geleceği için, çocuklara süreci basitleştirecek bir çözüm sunmak gerekir. Parola yöneticisi, oturum açma kimlik bilgilerinizi şifrelenmiş bir kasada saklayan ve sizin için karmaşık parolalar oluşturmak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Parolaları hatırlamayı kolaylaştırmak için bir parola yöneticisi indirilmelidir. Böylece çocuklar çevrimiçi hesaplarının her biri için karmaşık benzersiz parolalar oluşturmak, ezberlemek ve bunları doldurmak zorunda kalmaz; yönetici bunu onların yerine yapar.

3. GÜVENLİK KATMANLARINDAN YARARLANIN

Çocuklarınızın hesaplarını güvende tutmak için fazladan bir güvenlik katmanı eklemek gerekir. Bu nedenle çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmak önemlidir. Genel olarak, kullanılan en yaygın 2FA faktörlerinden biri SMS tabanlıdır. Bir hesaba giriş yapmaya çalıştığınızda, devam etmeyi sağlayan tek kullanımlık bir kod içeren bir otomatik kısa mesaj alınır. Ancak cep telefonu numaraları sahte olabileceğinden ve metin mesajları ele geçirilebileceğinden, bu en güvenli seçenek değildir. Bu nedenle, Jake Moore tarafından da önerilen bir kimlik doğrulama uygulaması veya kimlik doğrulama işaretleri gibi bir donanım çözümüne benzer daha güvenli yöntemlerden birini tercih etmek daha yerinde olacaktır. Fiziksel işaretler veya kimlik doğrulayıcı uygulamalar kullanıldığında, bunları çocukların anlaması için eğlenceli hale getirmek gerekir.

Örneğin gündüzleri öğrenci ve geceleri süper casus olan çizgi film karakterlerini her çocuk bilir. Buradan yola çıkarak çocuklara kimlik doğrulayıcı uygulamasının casuslara yalnızca kendilerinde bulunan benzersiz bir kod gönderen ve çok gizli bilgilere erişmelerini sağlayan özel bir araç olduğunu açıklanabilir.