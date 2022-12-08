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Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı

Uganda, Ebola virüsüne karşı geliştirilen Sabin aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı. Ülkedeki ilk aşılamanın ne zaman başlayacağı ise henüz duyurulmadı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 21:21
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Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı

Ebola aşısının ilk sevkiyatı Uganda'ya ulaştı
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Uganda Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng, ABD'li Sabin Aşı Enstitüsü tarafından üretilen 1200 doz Ebola aşısının ülkeye ulaştığını açıkladı.

Aceng, virüse karşı geliştirilen Oxford ve Merck aşılarının da ilerleyen günlerde Uganda'da deneneceğini söyledi.

Ülkedeki ilk aşılamanın ne zaman başlayacağı ise henüz duyurulmadı.

56 kişi Ebola'dan öldü

Eylülden bu yana Ebola salgınının görüldüğü Uganda'da 56 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Şu anda hiç Ebola vakasının kalmadığı ülke, yeni vakasız 42 günün ardından 10 Ocak'ta salgının bittiğini duyurmak istiyor.

Ebola ilk kez 1976'da çıktı

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

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