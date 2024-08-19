Ebrar Karakurt dayanamadı. O isme patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt dayanamadı. O isme patladı

Ebrar Karakurt, Beşiktaş - Antalyspor maçının hakemi Mehmet Türkmen'e ateş püskürdü.

Trendyol Süper Lig’in 2. Hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar Akdeniz ekibini 4-2 mağlup etmeyi başardı

Beşiktaş’a 3 puanı getiren goller 13 ve 23. dakikalarda Immobile, 56. dakikada Rafa Silva ve 90+5'te Muçi’den geldi. Antalyaspor’un gollerini ise 1 ve 51. dakikalarda Samudio kaydetti.

Antalyasporlu Güray Vural ise 63. Dakikada kırmızı kart gördü.

MEHMET TÜRKMEN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Karşılaşma sırası ve sonrasında maçın hakemi Mehmet Türkmen’e pek çok eleştiri yöneltildi. Antalyaspor lehine pek çok yanlış karar verdiğini söyleyen siyah-beyazlı taraftarlar Türkmen’e ateş püskürdü. Yöneltilen eleştirilere Filenin Sultanları’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt’ta katıldı.

"HAKEME RAĞMEN BOĞAZIZ KRALI İSTANBUL'UN SAHİBİ"

Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim maçın hakeminin doğum yeri Antalya mi?" ve "Hakeme rağmen... Boğazın kralı İstanbul'un sahibi" dedi.

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