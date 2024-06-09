Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'in görüntüleri ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a gitti. Filenin Sultanları yarın saat 12.00'de Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Ay-Yıldızlı kızlarımız zorlu mücadele öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada A Milli Takım'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt bir anda Simge Aköz'ü dansa kaldırdı.
Şaşkın bakışlar arasında dans etmeye başlayan Ebrar ve Simge'ye takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’da mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya