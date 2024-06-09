Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'in görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'in görüntüleri ortaya çıktı

A Milli Takım'ın iki yıldızı Ebrar Karakurt ve Simge Aköz'ün dans görüntüleri gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong'a gitti. Filenin Sultanları yarın saat 12.00'de Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlı kızlarımız zorlu mücadele öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada A Milli Takım'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt bir anda Simge Aköz'ü dansa kaldırdı.

Şaşkın bakışlar arasında dans etmeye başlayan Ebrar ve Simge'ye takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.

whatsapp-image-2024-06-09-at-20-55-31-1.jpeg

whatsapp-image-2024-06-09-at-20-55-53-1.jpeg

whatsapp-image-2024-06-09-at-20-58-32.jpeg

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında, 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong’da mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
3.Hafta – Hong Kong/Çin
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

İlgili Haberler
Ali Koç'un kaç oy aldığı açıklandı. Tarihi fark attı
Ali Koç seçimi kazandı savaşı başlattı
Son Haberler
Batman’da bir çoban yüzmek için girdiği suda kayboldu Gündem
Batman’da bir çoban yüzmek için girdiği suda kayboldu
İsrail'de hükümet krizi! İstifa etti, erken seçim istedi Dünya
İsrail'de hükümet krizi! İstifa etti, erken seçim istedi
Cem Küçük'ten emekliye kara haber. Milyonların zam sevinci kursağında kaldı Ekonomi
Cem Küçük'ten emekliye kara haber. Milyonların zam sevinci kursağında kaldı
Kocaelispor'un yeni başkanı belli oldu Spor
Kocaelispor'un yeni başkanı belli oldu
Vincenzo Montella: Çok zorlandım Spor
Vincenzo Montella: Çok zorlandım
Karpuzun üzerindeki yazıyı gören besmele çekti. Bin lira verdiler satmadı Yerel Haberler
Karpuzun üzerindeki yazıyı gören besmele çekti. Bin lira verdiler satmadı