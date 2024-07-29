Ebrar Karakurt intikam aldı

Paris 2024 Olimpiyatları'nın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'ya karşı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Alınan geri dönüşte attığı 10 sayıyla önemli bir rol oynayan Ebrar Karakurt, Hollanda maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

'ERSOY'UN BABAANNESİNİN İNTİKAMI ALINDI'

Milli yıldız voleybolcu, Hollanda galibiyeti sonrası Instagram hesabından galibiyet pozu vererek 'Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı' paylaşımını yaptı.

EXXEN platformu üzerinden yayınlanan 'Gibi' dizisine gönderme yapan Ebrar Karakurt, esprisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

OLAY NEDİR?

Gibi dizisinde Ersoy karakterinin Erasmus programıyla Türkiye'ye gelen ve evini açtığı genç, yamyam çıkar ve Ersoy'un babaannesini yer.

AHMET KÜRŞAT ÖÇALAN TEŞEKKÜR ETTİ

Ersoy karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kürşat Öcalan, Ebrar Karakurt'un yaptığı bu paylaşıma yorum atarak teşekkür etti.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 doğumlu Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Karakurt, 1.96 metre boyundadır.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, iki yıl üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Geçtiğimiz sezon A Takım ile antrenmanlara çıkan ve zaman zaman forma giyen 2000 doğumlu smaçör, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu ve U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünü kazandı.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.