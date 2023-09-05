Ebrar Karakurt sahneye hangi şarkı ile çıktı. Kutlamalara binlerce vatandaş katıldı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı devirip Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, şampiyonluğu Galataport'ta vatandaşlarla birlikte kutladı.

Günlerdir yobazların ve dincilerin hedefinde olan yıldız isim Ebrar Karakurt, sahneye çıkarken "Ben böyleyim" şarkısını tercih etti.

''BİZİM ARKAMIZDAKİ GÜÇSÜNÜZ''

Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, açıklama yaparak "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Galataport'ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi. Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde, Abdülhamid isimli sosyal medya kullanıcısının, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermesi gündem olmuş, çok konuşulmuştu.