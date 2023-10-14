Ebrar Karakurt sokak fotoğrafçısıyla karşılaşırsa

Sokak fotoğrafçılığı yapan ve çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ediz Özcan Özer, bu sefer şans eseri A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldızı Ebrar Karakurt ile karşılaştı.

Ebrar Karakurt sokak fotoğrafçısıyla karşılaşırsa

Editör: Özlem KIRAL

Sokakta karşılaştığı karşılaştığı farklı insaların anları ölümsüzleştiren Ediz Özcan Özer, bu sefer Ebrar Karakurt'u objektifine yakaladı. Ediz Özcan Özer, Ebrar Karakurt için, "Çok mütevazi" ifadesiyle yorumda bulundu.

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Filenin Sultanı Ebrar Karakurt, İstanbul sokaklarında hayranlarıyla selamlaşırken sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. İşte bu sırada, farklı insanların anlık anlarını belgeleyen Ediz Özcan'ın objektifine takıldı.

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Ebrar Karakurt, Ediz Özcan'ın bu özel anları sosyal medyada paylaşabilmesi için gerekli izni oldukça mütevazi bir tavırla verdi.

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Ediz Özcan, bu tesadüf anının videosu ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşırken, "Çok mütevazi" sözleriyle Ebrar Karakurt'un ne kadar sıcakkanlı bir kişi olduğunu da vurguladı.

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