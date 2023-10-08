Ebrar Karakurt şov yaptı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nde çıktığı ilk maçta fırtına gibi esti.

Ebrar Karakurt şov yaptı

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, transfer olduğu Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla ilk lig maçında adeta şov yaptı.

Atom Kursk takımıyla karşılaşan Lokomotiv Kaliningrad, maçı 3-0 kazandı. Setler 25-23, 25-13, 25-16 tamamlandı.

Ebrar Karakurt, Milliyet'teki habere göre Lokomotiv Kaliningrad formasıyla 2 sette şans buldu. Genç voleybolcu bu süreçte takımına 12 sayılık katkı verdi.

Ebrar Karakurt, karşılaşmayı yüzde 60 hücum yüzdesiyle tamamladı. Genç oyuncu maçta 2 blok ve 1 servis sayısı üretti.

Ebrar Karakurt performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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