Ebrar Karakurt şov yaptı

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, transfer olduğu Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla ilk lig maçında adeta şov yaptı.
Atom Kursk takımıyla karşılaşan Lokomotiv Kaliningrad, maçı 3-0 kazandı. Setler 25-23, 25-13, 25-16 tamamlandı.
Ebrar Karakurt, Milliyet'teki habere göre Lokomotiv Kaliningrad formasıyla 2 sette şans buldu. Genç voleybolcu bu süreçte takımına 12 sayılık katkı verdi.
Ebrar Karakurt, karşılaşmayı yüzde 60 hücum yüzdesiyle tamamladı. Genç oyuncu maçta 2 blok ve 1 servis sayısı üretti.
Ebrar Karakurt performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.