Ebrar Karakurt Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesini anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesini anlattı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda destan yazmaya devam ederken Ebrar Karakurt'tan gündem yaratan bir paylaşım geldi.

Çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yarı finale yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.

Maçın ardından gelen duygusal paylaşımlar, taraftarları da derinden etkiledi.

Melisa Vargas, Çin karşısında 42 sayı alarak maçın yıldızı oldu ve takımını zafere taşıdı.

Oyuna girer girmez maçı ateşleyen Derya Cebecioğlu, "Bizden umudu kesenlere bu galibiyetimiz" şeklinde bir paylaşım yaparak duygularını ifade etti.

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Kaptan Eda Erdem ise "yolun yarısı" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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O FOTĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt, 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mağlubiyet fotoğrafı ile bugünün zafer fotoğrafını yan yana paylaşarak, "Teşekkürler. İyi ki varsınız" notunu düştü. Bu karşılaştırma, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları duygulandırdı.

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Milli takımımızın bu büyük başarısı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Yarı finalde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edecek olan Filenin Sultanları, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İŞTE GÖZLERİ DOLDURAN O FOTOĞRAF

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