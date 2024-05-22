Ebrar Karakurt yürek hoplattı

Antalya’da düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde ilk etap Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Turnuvada ev sahibi olan millilerimiz son maçında 25-19, 25-16 ve25-19’luk setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Turnuvada toplamda 4 maça çıkan milliler İtalya ve Japonya’ya mağlup olurken Hollanda ve Fransa’yı mağlup etti.

Turnuvadaki performansı ile herkesi mest eden milli yıldızımız Ebrar Karakurt’tan flaş bir hamle geldi.

Turnuvanın Antalya’da düzenlenmesini fırsat bilen Karakurt organizasyonun sona ermesini fırsat bilerek kısa bir tatil yaptı. Antalya’nın meşhur yamaç paraşütünü de deneyen Karakurt o anları sosyal medyadan paylaştı.

Ebrar Karakurt'un bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.