Ebrar Karakurt’a yangın günlerinde eğlence tepkisi

Milli voleybolcu Ebrar Karukurt, arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinde yaptığı paylaşım çok tepki aldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Ebrar'ın milli takımdan atılmasını talep etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt teknede arkadaşlarıyla eğlenirken bir video yayınladı.

ORMAN YANGINLARI SÜRERKEN 'ATEŞİNİ YOLLA BANA'YI SÖYLEDİ

Ülkenin dört bir yanında yangınlar yürekleri yakarken Ebrar'ın eğlenceli videosunda "Ateşini Yolla Bana" şarkısını kullanması büyük eleştiri aldı.

Milli voleybolcu, sosyal medyadan aldığı tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

Bazı kullanıcılar "Ülke bu haldeyken bu şekilde paylaşım yapan Ebrar Karakurt takımdan atılmalı" şeklinde yorumlar geldi.