Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş paylaşımı: Sabaha kadar gol atacakmışız gibi

Ebrar Karakurt'tan derbi paylaşımı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor. Ebrar, İstanbul'da olduğu zaman Beşiktaş'ın maçlarını da stada giderek tribünden üstünde forması ile izliyor.

Milli Takım'la birlikte Fransa'da Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Ebrar, Beşiktaş ile Galatasaray arasında dün akşam oynanan Süper Kupa maçını da TV'den izledi ve sık sık paylaşım yaptı.

Immobile'nin 22. saniyede attığı golden sonra "Ligin yeni golcüsü 20. saniyede golunu attı" diye yazan Ebrar, 4. golden sonra ise "Sabaha kadar gol atacakmışız gibi bir his" ifadesini kullandı.

İşte Ebrar paylaşımları: