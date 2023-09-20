Ebrar Karakurt'tan olay yaratan mesaj

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un Arjantin maçı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu.

Ebrar Karakurt'tan olay yaratan mesaj

Kadın Voleybol Milli Takımımız, olimpiyat elemelerinde 4 maçta 4. galibiyetini Arjantin karşısında aldı.

Filenin Sultanları, oynadığı son 19 maçı da kazandı.

Arjantin maçına da Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt 17'şer sayı ile damga vurdu.

Türkiye'deki gericilerin hedefinde olan Ebrar Karakurt'un maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu.

Arjantin galibiyetinden fotoğraf paylaşan Ebrar 'Messiciler üzgün' diye yazdı.

Ebrar'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve defalarca paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı Spor
Tete: 3'ü de istiyorduk ama olmadı
CHP'li eski vekil Musa Çam: Kılıçdaroğlu tarafından engellendik Güncel
CHP'li eski vekil Musa Çam: Kılıçdaroğlu tarafından engellendik
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu Dünya
Fas, Fransız Charlie Hebdo ile Liberation hakkında şikayette bulundu
Sacha Boey'den gol itirafı: Ben atamadım Spor
Sacha Boey'den gol itirafı: Ben atamadım
Berlin duvarı 94'te yıkıldı Spor
Berlin duvarı 94'te yıkıldı
Eylem yapan Trendyol işçileri gözaltına alındı Güncel
Eylem yapan Trendyol işçileri gözaltına alındı
Şenol Güneş: Hiçbir takıma ezilerek oynamadık Spor
Şenol Güneş: Hiçbir takıma ezilerek oynamadık