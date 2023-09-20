Ebrar Karakurt'tan olay yaratan mesaj

Kadın Voleybol Milli Takımımız, olimpiyat elemelerinde 4 maçta 4. galibiyetini Arjantin karşısında aldı.

Filenin Sultanları, oynadığı son 19 maçı da kazandı.

Arjantin maçına da Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt 17'şer sayı ile damga vurdu.

Türkiye'deki gericilerin hedefinde olan Ebrar Karakurt'un maç sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu.

Arjantin galibiyetinden fotoğraf paylaşan Ebrar 'Messiciler üzgün' diye yazdı.

Ebrar'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve defalarca paylaşıldı.