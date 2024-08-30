Ebrar Karakurt'un videosu ortalığı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt'un videosu ortalığı salladı

Milli takım izninin sona ermesiyle Lokomotiv Kaliningrad'a dönen Ebrar Karakurt için Rus ekibi özel bir video hazırladı. Videoya taraftarlar kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları ile birlikte ülkemizi başarıyla temsil eden Ebrar Karakurt organizasyonun ardından milli takım iznine ayrılmıştı.

Ayağının tozuyla tatile giden yıldız voleybolcu daha sonrasında ise İstanbul’da babasının nikahında görüntülenmişti.

Yoğun geçen sezonun ardından olabildiğince dinlenen Ebrar Karakurt izninin sona ermesi ile birlikte takımı Lokomotiv Kaliningrad’a katılmak üzere Rusya’ya gitti.

Lokomotiv Kaliningrad Ebrar Karakurt’un geri dönüşünü özel bir video ile duyurdu.

Yayınlanan videolu paylaşımda "I'm back" (Geri döndüm) sözlerine yer verildi.

Paylaşımı hem Rus hem de Türk taraftarlar yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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