Ebrar Sitesi F blok davasında flaş gelişme! Depremde 96 kişiye mezar olmuştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ebrar Sitesi F blok davasında flaş gelişme! Depremde 96 kişiye mezar olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi davasından geçen hafta çekilen 5 kişilik bilirkişi heyeti, 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin davadan da çekildi.

Ebrar Sitesi davasında flaş gelişme

Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi raporu hazırlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Barış Sayın, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Doç. Dr. Cihan Öser ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakkı Ekşi’den oluşan heyetin çekilme talebine ilişkin inceleme sürüyor.

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Geçen haftaki başvurunun ardından, 13 Ağustos’ta 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi davasından çekilen heyetin talebi, 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada da kabul edilerek UYAP’a kaydedildi.

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Heyet, Said Bey Sitesi davasına ilişkin Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları dilekçede, kendilerine yönelik haksız ve iftira içerikli yorum ve haberlerle linç kampanyalarına maruz kaldıklarını, uzman olmayan kişilerce yapılan iftira içerikli hedef göstermelerin ve tehditlerin devam ettiğini belirtti. Bu nedenle, tarafsız ve bağımsız bir şekilde çalışma imkanlarının ortadan kalktığını ifade ederek, tüm bilirkişilik görevlerinden affedilmelerini talep ettiler.

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EBRAR SİTESİ F BLOK’A İLİŞKİN DAVA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi F Blok’a ilişkin biri tutuklu 9 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlaması bulunuyor.

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