Ebrar Sitesi’nden isyan yükseliyor: Kızımın bir parmağını bile bulamadılar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Kentler enkaza dönerken, afetin merkezi Kahramanmaraş'ın bilinen merkezlerinden Ebrar Sitesi felaketin sembolü oldu.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, 22 bloktan oluşan site 1997-2013 yılları arasında kooperatif olarak yapılmış, insanlar merkezi konumdaki bu evleri “sağlam ve güvenli” olduğuna inanarak satın almıştı. Tipik bir site değil, bir mahalleyi andırıyordu.

6 Şubat depremlerinde ise Ebrar Sitesi’nin neredeyse tamamı yerle bir oldu ve bin 400’e yakın insan hayatını kaybetti.

'KIZIMIN PARMAĞINI BİLE BULAMADILAR'

Anne ve babasının cenazesini enkazdan kendi imkanlarıyla çıkaran Hakan Genç, sitenin durumunu “Cesetleri bulamıyorduk, odalar ve katlar iç içe geçmişti” sözleriyle anlatıyor.

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Ebrar Sitesi’nde hala bulunamayan insanlar var. Onlardan biri de E Blok 4. katta yaşayan 25 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük. Enkazda kızının kimliğini bulan ve 6 aydır kızını arayan annesi Fadime Korkmaz “Kızımın bir parmağını bile bulamadılar. Bana tevekkül et diyorlar, neye tevekkül edeyim? Bu kader değil ki, insan işi. Deprem olacağı biliniyordu” diyor.

Geride kalanlar ise adalet arıyor.

DERENİN ÜSTÜ KAPATILIP İMARA AÇILDI

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Kuruçay, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgenin 1970’li yıllara kadar tarım arazisi olarak kullanıldığını, buradan irili, ufaklı derelerin geçtiğini ancak zamanla derelerin üstünün kapatıldığını ve bu bölgenin imara açıldığını aktarıyor.

Sitedeki apartmanlardan birinin temelinden hala kaynak suyu çıktığı görülebiliyor.

Kuruçay, bu bölgede önce 4 kat olarak verilen imar izninin daha sonra 8 kata çıkarıldığını, Ebrar Sitesi’ndeki blokların ise kot farkından dolayı 11-12 kata kadar yükselebildiğini aktarıyor.

'İHMALLER ZİNCİRİ'

25 yıldır yetkilileri deprem konusunda uyardığını söyleyen Kuruçay, Ebrar Sitesi’nin yıkılmasının sebebini “Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu zayıf bir zemine taşıyamayacağı kadar yük yüklenmesine müsaade edildi” sözleriyle açıklıyor. Site sakinleri ise yaşadıklarını “bir ihmaller zinciri” olarak tanımlıyor.

Depremde ikisi oğlu yedi yakınını kaybeden Dilber Irmak, verdikleri hukuk mücadelesini “Biz adalet arıyoruz. Böyle acılar bir daha tekrarlanmasın, ölenler de orada öldüğüyle kalmasın” sözleriyle anlatıyor.