Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu konuk etti.

Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni spor salonunda, 10 Ekim günü oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Maçın son setinde hakeme itirazlarda bulunan Eczacıbaşı oyuncusu Magdalena Staysiak sarı kart gördü. Hakeme alkışla tepki gösteren Staysiak kırmızı kart gördü.

Oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından yanına giden Ebrar Karakurt, takım arkadaşına bir şeyler söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı o anları "Ebrar burada galiba bu takımda kırmızı kart görülecekse ben görürüm gibi bir şey söylüyor" ifadesiyle paylaştı.

Paylaşıma yanıt veren Ebrar Karakurt ise "Hayatımda ilk kez takım arkadaşım benden önce kırmızı kart görüyor" ifadelerini kullandı.