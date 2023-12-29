Ebrar'dan tarihi çıkış! TFF Başkanı Büyükekşi'nin yapamadığını yaptı

Bu akşam Riyad’da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan’ın Atatürk ve İstiklal Marşı’na getirdiği yasaklar tepki topluyor.

Suudi Arabistan yönetimi, bu akşam saat 20.45’te başlayacak olan Süper Kupa maçında Atatürk’ün resmi, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sloganı, Atatürk baskılı tişört ve İstiklal Marşı’nın sergilenmesine ve çalınmasına müsaade etmedi. Bu karar, Türkiye’de büyük bir öfke yarattı.

Ebrar Karakurt: “Bu nasıl bir saygısızlık?” Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt da yasaklara sert tepki göstererek, “Bu nasıl bir saygısızlık? Gelip Rusya’da oynayalım… Bayraklar, İstiklal Marşı, Atatürk ile ilgili her şeyi ben temin ederim.” ifadelerini kullandı.