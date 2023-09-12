EBRD deprem bölgesinde KOBİ'leri destekleyecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de depremden etkilenen illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımı için destek programı oluşturulduğunu duyurdu.

KAYNAK: AA
EBRD deprem bölgesinde KOBİ'leri destekleyecek

Bankadan yapılan açıklamada, "Yeniden İnşa Desteği ve Ödeneği" adı verilen program kapsamında, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere destek verileceği bildirildi.

Program kapsamında depremden etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden inşası ve onarım masraflarının 60 bin avroya kadar olan yüzde 85'lik kısmının karşılanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, işletmelerin bankanın sunduğu danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabileceği kaydedildi.

Bankanın bu finansman programının Japonya Maliye Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtilen açıklamada, programın halihazırda depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerini kapsamasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, EBRD'nin daha önce söz konusu bölgelere gelecek 2 yıl içinde 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "Bölgeye yaptığımız ziyaret; depremin küçük işletmeler üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu, şirketlerin önemli finansal kayıplar, operasyonel aksaklıklar, altyapı hasarı, mali sıkıntı ve daha geniş ekonomik belirsizliklerle boğuştuğunu çok net bir şekilde gösterdi." ifadesini kullandı.

Tuerkner, Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lere kritik destek sağlayacak olan "Yeniden İnşa Desteği ve Ödeneği" programını bugün başlatmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Son Haberler
CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti Siyaset
CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Rüyada sakal görmek ne demek? Rüyada sakal görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sakal görmek ne demek? Rüyada sakal görmek neye işaret?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Nadal bu kez sosyal medyada rekor kırdı Spor
Nadal bu kez sosyal medyada rekor kırdı
İkinci el araç piyasası tepetaklak olacak: Otomobil pazarı bıçak gibi kesilecek Güncel
İkinci el araç piyasası tepetaklak olacak: Otomobil pazarı bıçak gibi kesilecek
TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı Spor
TFF'den Süper Lig hakemlerine büyük zam. 90 dakikada aldıkları maaş dudak uçuklattı