Sözcü TV'den tv100’e geçen ve kısa sürede işine son verilen gazeteci Ebru Baki, Halk TV’ye geçti. Baki, ilk programını 20 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Sosyal medya hesabı X’ten yeni yerini duruyan Baki'nin paylaşımı şöyle

“Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz”

Öte yandan Halk TV'den tv100’e geçen İsmail Küçükkaya'nın da iki haftanın ardından görevine son verilmişti. Konuyla ilgili Küçükkaya'dan bir açıklama gelmezken, gazeteci Nevşin Mengü, Küçükkaya'nın görevine son verilme nedeninin Mustafa Balbay'ın canlı yayında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuması olduğunu öne sürmüştü.