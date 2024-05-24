Ebru Polat yine yaptı yapacağını

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Polat yine yaptı yapacağını

Cesur pozlarıyla çok konuşulan Ebru Polat son paylaşımıyla herkesi şoke etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat yine gündem oldu. Instagram’da annesiyle hacamat yaptırdığı anları paylaşan seksi şarkıcı daha sonra çok konuşulacak bir gönderi yayınladı.

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‘Bride’ (Gelin) yazan bikinisiyle dikkat çeken 40 yaşındaki şarkıcı, “Günaydın çekimler başlasın. Sürpriz” notunu paylaştı. Gönderimi yorumlara kapayan şarkıcının yeni klibi için hazırlandığı iddia edildi.

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Şarkıcılık dışında kendi adını taşıyan kozmetik markası ve güzellik merkezi olan Ebru Polat, daha önce de “Ben çok kazanıyorum, sadece şarkıcılık yapmıyorum ticaret yapıyorum her şeyi yapıyorum.” diyerek herkesi şaşırtmıştı.

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