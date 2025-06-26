Ebru Şahin Abu Dhabi çöllerinde! Develerle poz verdi

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Ebru Şahin Abu Dhabi çöllerinde! Develerle poz verdi

Özel hayatıyla dillerden düşmeyen Ebru Şahin, yaz aylarının gelmesiyle soluğu Abu Dhabi çöllerinde aldı. Güzel oyuncu develerle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Destan', 'istanbullu Gelin', 'Hercai', 'Gizli Bahçe' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu Ebru Şahin, tatil için Abu Dhabi çöllerine gitti.

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ABU DHABI TATİLİNE ÇIKTI

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın abisi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Abu Dhabi tatiline çıktı.

Güzel oyuncu Şahin, çöl ve develerle pozlar verdi. Oyuncu, tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Ebru Şahin, paylaşımına; "Geç olsun güç olmasın" ifadesini not düştü. Ünlü oyuncunun çöl pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve model. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Şahin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kariyerine 2015 yılında reklam filmleriyle başladı. İlk sinema deneyimini 2016 yapımı Kan Parası filmiyle yaşayan Şahin, aynı yıl Savaşçı dizisinde Didem, 2017-2018 yıllarında İstanbullu Gelin dizisinde Burcu ve 2018’de Yasak Elma dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Asıl çıkışını 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Hercai dizisindeki Reyyan Şadoğlu karakteriyle yaptı. Bu rolüyle 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerini kazandı.

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