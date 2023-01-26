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Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu

Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman hem İstanbul'da hem Amerika'da ev tutmuştu. Bir süre New York'ta kiraladıkları dairede kalan çift, Ohio'nun banliyosu olan Bratenahl kasabasından ev kiraladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:47
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Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman ABD'de aradıkları evi buldu

Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu
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Ebru Şahin ile Cedi Osman, ABD'deki yeni evlerine yerleşti. Yıldız basketbolcunun NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'de forma giymesi nedeniyle Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan Şahin de bir yandan yeni projesine başladı.

Takvim'deki habere göre; Bir süre New York'ta kiraladıkları dairede kalan ünlü çift, yeni adres olarak ise Cedi Osman'ın birçok takım arkadaşının da yaşadığı Ohio'nun banliyosu olan Bratenahl isimli kasaba seçti.

28 yaşındaki güzel oyuncu ile 27 yaşındaki yıldız basketbolcunun uzun dönemli olarak kiraladıkları dört yatak odalı villanın aylık kirasının ise 2 bin 500 dolar yani yaklaşık 47 bin TL olduğu öğrenildi.

Bu arada Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aylık kirası 80 bin TL olan bir de deniz manzaralı daire kiralamıştı.
 

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