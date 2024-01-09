Ebru Şallı hakkında yakalama kararı olan eşiyle Altın Küre'de çıktı. Bu bir güler misin ağlar mısın haberidir

Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Şallı hakkında yakalama kararı olan eşiyle Altın Küre'de çıktı. Bu bir güler misin ağlar mısın haberidir
Ebru Şallı, hakkında 25 Kasım'dan bu yana yakalama kararı bulunan eşi Uğur Akkuş ile birlikte Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne katıldı. Birlikte ABD'de ünlülerle poz verdiler.

Ünlü model Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne gitti.

ABD'de gerçekleşen törende Şallı; Kevin Costner, Orlando Bloom gibi isimlerle bir araya geldi. Şallı o anların fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından da paylaştı.

UĞUR AKKUŞ HAKKINDA 25 KASIM'DA YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında 25 Kasım tarihinde yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şallı'nın kripto para ticareti vaadiyle iki kişiyi 500 bin dolar dolandırdığı iddiası bulunuyordu.

Akkuş, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Ebru Şallı'yla birlikte eşi Uğur Akkuş, Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde boy gösterdi.

Ünlü model ve sunucu olan Ebru Şallı, Altın Küre Ödülleri Töreni'ni eşi Uğur Akkuş ile birlikte Golden Globe Vakfı’nın özel davetlisi olarak katılım sağladı ve töreni izledi.

Şallı dünya yıldızlarıyla fotoğraf çektirip o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

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