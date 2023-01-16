16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle doğum gününü kutladı! "25 gibi 45 daha ne olsun"

Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle doğum gününü kutladı! "25 gibi 45 daha ne olsun"

Ebru Şallı, önceki gün 45 yaşına bastı. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş ve arkadaşlarının eşlik ettiği doğum günün partisinde oğlu Beren ve Beren'in kız arkadaşıyla verdiği pozlar dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:18
Takip Et

Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle doğum günü pozu verdi

Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle doğum gününü kutladı! ''25 gibi 45 daha ne olsun''
+
Aa
-

Manken Ebru Şallı, 45 yaşına bastı. Şallı yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir parti ile kutladı. Şallı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın "25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" notunu düştüğü fotoğraflara beğeni yağdı.

Kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Şallı'nın oğlu Beren ve kız arkadaşı Latin Terlemez ile yer aldığı kareler dikkat çekti.

1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren, 18 yaşında. 

2002 yılında hayatını birleştirip 2013'te boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, 2020'de uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.

2,5 yıl önce tarifsiz bir acı yaşayan ve teselliyi büyük oğlunda bulan Ebru Şallı, zaman zaman Instagram'da oğluyla fotoğraflarını paylaşıyor. 

"BOŞANACAKLAR" İDDİASI

Ebru Şallı'nın 2019 yılında nikah masasına oturduğu Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Şallı'nın eşiyle verdiği doğum günü pozlarının, bu iddiayı çürütmeye yönelik olduğu konuşuldu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.