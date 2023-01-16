Ebru Şallı oğlu Beren ve müstakbel geliniyle doğum gününü kutladı! ''25 gibi 45 daha ne olsun''

Manken Ebru Şallı, 45 yaşına bastı. Şallı yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı sürpriz bir parti ile kutladı. Şallı, gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın "25 gibi 45 daha ne olsun! Sağlık hayattaki en büyük hazinemiz! Tüm canlarıma, aileme çok teşekkür ediyorum" notunu düştüğü fotoğraflara beğeni yağdı.

Kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Şallı'nın oğlu Beren ve kız arkadaşı Latin Terlemez ile yer aldığı kareler dikkat çekti.

1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren, 18 yaşında.

2002 yılında hayatını birleştirip 2013'te boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, 2020'de uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.

2,5 yıl önce tarifsiz bir acı yaşayan ve teselliyi büyük oğlunda bulan Ebru Şallı, zaman zaman Instagram'da oğluyla fotoğraflarını paylaşıyor.

"BOŞANACAKLAR" İDDİASI

Ebru Şallı'nın 2019 yılında nikah masasına oturduğu Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Şallı'nın eşiyle verdiği doğum günü pozlarının, bu iddiayı çürütmeye yönelik olduğu konuşuldu.

