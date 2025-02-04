Ebru Şallı, yaptığı paylaşımla şoke etti

4 yıllık eşi Uğur Akkuş ile boşanma aşamasında olan Ebru Şallı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Evlilikleri de olaylı olan çiftin boşanması da oldukça sıkıntılı geçiyor.

Ebru Şallı İnstagram hesabından şu şekilde yazılı açıklamada bulundu:

"Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.

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Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlanmı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederim."