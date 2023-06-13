Ebru Şallı'nın eşi basını suçladı. Havalimanında gözaltına alınmıştı

Gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularına tepki göstererek, "Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık.'' dedi

Ebru Şallı'nın eşi basını suçladı. Havalimanında gözaltına alınmıştı

Editör: Osmancan EROK

Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, emniyet çıkışında basın mensuplarına tepki gösterdi.

adliyeye-sevk-edilen-unlu-manken-eb-2myj.jpg

''BASIN AÇIKLAMAMI YAPACAĞIM"

Akkuş, kendisine mikrofon uzatan muhabire, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" dedi.

İlgili Haberler
Ebru Şallı'nın eşi gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Profesörden karın zarı kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarılar
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var Ekonomi
Özel okul fiyatları belli oldu. Türkiye'de artık zenginler ve fakirler var
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var Dünya
AB: Ukrayna'nın toparlanma için bu yıl ilave 13 milyar avroya ihtiyacı var
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı Güncel
3 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı kararı
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi Güncel
Eşini kasığından vuran sanığa 28 yıl hapis istemi
Kahramanmaraş'ta deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta deprem
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı Magazin
Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında karar çıktı