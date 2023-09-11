Ebru Şallı’nın kedisi olmak varmış! Amerika'da gezmedik yer bırakmadı

Yazın büyük bölümünü California’da geçiren Ebru Şallı, önceki gün kedisi Tommy'yi de alarak New York'a gitti. Ünlü mankenin kedisinin de gezdiğini görenler Ebru Şallı ve Tommy'nin fotoğraflarına sosyal medyada yorum yağdırdı.

Ebru Şallı’nın kedisi olmak varmış! Amerika'da gezmedik yer bırakmadı

Eski manken Ebru Şallı, yazın büyük bölümünü ABD Kaliforniya’da geçirmişti.
Şallı, geçtiğimiz günlerde kedisi Tommy’yi de alarak New York’a geçti.

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Ebru Şallı, kedisi Tommy'ye şehrin en güzel yerlerini gezdirdi. Bol bol kedisiyle birlikte fotoğraf çektiren Şallı, pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

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"EBRU ŞALLI’NIN KEDİSİ OLMAK"

Instagram’da fotoğrafları gören takipçileri “Ebru Şallı’nın kedisi olmak varmış!” diye iç geçirdi.

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Ebru Şallı, Kaliforniya ve New York tatilinin arasına bir Bodrum tatili sıkıştırmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a gelen ünlü manken, evinin bahçesinde bikinili pozlar vermişti. 46 yaşındaki eski modeli görenler, "Asıl yaz şimdi başladı." yorumunu yapmıştı. Ebru, fit görüntüsüyle dikkat çekmişti.

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