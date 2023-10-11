Ebru Yaşar bugün Kuruçeşme’yi sallayacak . Son Single’ı ‘Kehribar’la rekor kırmıştı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da bu akşam sahne alacak.

Ebru Yaşar bugün Kuruçeşme’yi sallayacak . Son Single’ı ‘Kehribar’la rekor kırmıştı

TV100’de yer alan bilgilere göre, Ebru Yaşar İstanbul’da bugün severleriyle bulaşacak. Kuruçeşme Açıkhava'da bu akşam Ebru Yaşar fırtınası esecek.

Ebru Yaşar, biletleri günler öncesinden tükenen ve yoğun ilginin olduğu konserde, geçmişten günümüze hit olan repertuarı ile yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

Yaşar'ın Kuruçeşme Açıkhava konseri bugün saat 21.00'de başlayacak.

SON SİNGLE’I REKOR KIRDI

Burak Bulut ile çıkardığı yeni single çalışması ‘Kehribar’ şarkısıyla zirvede yer alan ve YouTube'da kısa sürede 6,5 milyondan fazla dinlenerek rekor üstüne rekor kırdı.

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