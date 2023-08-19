Ebru Yaşar yeni aldığı yatının keyfini çıkartmaya başladı

Editör: Osmancan EROK

Yaz sezonunda da konser maratonunu sürdüren Ebru Yaşar, sahnelerine kısa bir ara verdi ve kendini ödüllendirdi. 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın alan Yaşar, ailesiyle mavi tura çıktı.

YAT POZLARI

Ünlü şarkıcı, tatilde objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Ebru Yaşar, "Olmasın mı sunset (gün batımı) pozlarım?" ifadelerini kullandı.

600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta 5 lüks VIP oda bulunuyor.

Ayrıca ünlü şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor