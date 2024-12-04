EBYÜ’de resim sergisi düzenlendi

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Yavuz ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sergide akademisyenler ve Mili Eğitime bağlı resim öğretmenleri tarafından hazırlanan toplam 50 eser, sanatseverlerle buluştu. Sergiyi gezen Rektör Levent, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle sergiye emek vererek katkı sunan hocalarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.