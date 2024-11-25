ECB Başekonomistinden para politikası uyarısı

Avrupa Merkez Bankası ECB'nin Başekonomisti Philip Lane'den dikkat çeken açıklama..Lane’nin Fransız ekonomi gazetesi Les Echos'daki röportajı ECB’nın internet sitesinde yayınlandı.

Ekonomiyi desteklemek için daha fazla faiz indirimi çağrısında bulunan Lane röportajında, para politikasının çok uzun süre çok kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini, aksi takdirde ekonominin yeterince büyüyemeyeceğini ve bu kez de düşük enflasyon sorununun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Lane, faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda ECB yöneticilerinin sözde yönlendirmelerini tekrarlayarak, “Belirli bir hız için önceden taahhütte bulunmuyoruz ancak zaman içinde faizlerin düşürülmesi gerekecek.” dedi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun ECB tarafından belirlenen hedefe doğru ilerlemeye devam edeceğini belirten Lane, enflasyonu ECB'nin yüzde 2’lik orta vadeli hedefine kalıcı olarak geri getirilmesinin “son aşamasının büyük bir kısmının” 2025'te gerçekleştirileceğini kaydetti.

Lane, ABD’de başkan seçilen Başkan Donald Trump'ın planladığı korumacı politikaların Avro Bölgesi ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin boyutu konusunun ise korumacılığın ne kadar yaygın olacağına ve ne kadar hızlı uygulanacağına bağlı olacağını belirtti.

Philip Lane, “Geniş bir senaryo yelpazesi bulunmaktadır. Eğer tarifelerdeki artış hızlı ve evrensel olursa, Avrupalı firmaların hazırlanmak için çok az zamanı olacak ve büyük bir aksaklık riski çok yüksek olacaktır.” uyarısında bulundu.

ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.​

Bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek bankanın, bu toplantıda 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.