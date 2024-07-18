ECB kararı sonrası Avrupa borsalarında son durum açıklandı

Kaynak: AA
ECB kararı sonrası Avrupa borsalarında son durum açıklandı

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından karmaşık bir seyir izledi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,16 düşüşle 514,01 puan seviyesinde, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,45 gerileyerek 18.354,76 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, %0,21 artışla 8.204,89 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi de %0,21 değer kazanarak 7.586,55 puana çıktı. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,43 yükselerek 34.529,13 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla %0,21 düşüşle 1,091 seviyelerinden işlem gördü.

ECB, piyasa beklentilerine paralel olarak temel politika faizlerini sabit tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilere bağlı olarak şekilleneceğini belirtirken, bir sonraki faiz indirimine ilişkin net bir tarih vermedi.

Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 artış gösterdi.

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