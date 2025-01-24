ECB'den AB ve ABD'ye "sorunları müzakere etme" çağrısı

Lagarde, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) "Küresel Ekonomik Görünüm" oturumunda konuştu.

Avrupa'nın önemli yeteneklere ve ciddi bir tasarruf potansiyeline sahip olduğunu belirten Lagarde, Avrupa'nın imkanlarına ve potansiyeline odaklanması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, ABD ile AB arasındaki ekonomik dinamiklerde son dönemde yaşanan değişimleri 'varoluşsal bir tehdit' olarak tanımladı.

Avrupa'da enerji maliyetlerinin düşmeye başladığını ve fosil enerjinin payının azaldığını söyleyen Lagarde, bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması için adımlar atılması gerektiğine dikkati çekti.

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Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'nin ABD'ye adil davranmadığı yönündeki açıklamaları hakkında ise "Buna evet veya hayır yanıtı veremem. Trump, özellikle ticaret dengesindeki açığa odaklanıyor. Bence mal ticareti, hizmet ticareti ve sermaye hareketlerine bakılması gerekiyor. Buna sadece siyah ve beyaz olarak yaklaşılamaz." yorumunu yaptı.

AB ile ABD arasında ticari konularda müzakereler yapılması gerektiğini dile getiren Lagarde, ticari ilişkilerin taraflara güven veren bir çerçeveye oturtulmasının önemini vurguladı.

Yaşanan önemli "sınamaların" fırsatlar da sunduğunu ifade eden Lagarde, Avrupa'nın küresel bir aktör olmayı sürdürecek yeteneği ve kaynağı barındırdığını kaydetti.

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